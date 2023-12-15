Гаверн — о бое с Шульским: «Могу вырубить своего противника нокаутом»

Американский боксер Джейсон Гаверн поделился ожиданиями от боя с россиянином Павлом Шульским в соглавном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 15 декабря в Челябинске.

На взвешивании Шульский оказался почти на 20 кг легче Гаверна (120,8 кг у американца против 99,8 кг у российского боксера).

«Нокаутом вырубить своего противника? Может быть, это произойдет. Я ничего про Шульского не знаю. Милый паренек. Дружелюбный. В конце концов, мы оба спортсмены. Я не буду пытаться его покалечить. Надеюсь, он также не собирается меня ранить. Мы просто хотим сделать хорошее шоу для фанатов. Помолюсь, чтобы все остались невредимыми», — приводит слова Гаверна РЕН ТВ.

Также американец сравнил спорт с жизнью.

«Спорт помогает не только на работе, но и в жизни. Нужно много тренироваться, даже если ты устал. Просто продолжай. Нельзя бросить что-то, только потому что это сложно. Прямо как жизнь. Жизнь становится тяжелее, но ты просто продолжаешь жить. Так что, я думаю, спорт хорош просто для жизни в целом», — отметил боксер.

В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном . Также на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут еще два российско-американских противостояния. На ринг выйдут Игорь Свиридченков против Питера Добсона и Эдгар Гукасян против Джемини Рамиреса.