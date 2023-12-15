Гукасян и Рамирес прошли взвешивание перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский и американский боксеры Эдгар Гукасян и Джемини Рамирес прошли взвешивание перед поединком на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» , который состоится 15 декабря в Челябинске.

Вес россиянина- 75 кг, у боксера из США — 74,7 кг.

В другом взвешивании российский боксер Павел Шульский оказался почти на 20 кг легче американца Джейсона Гаверна. Весы показали 120,8 кг у американца против 99,8 кг у российского боксера.

«Самое главное, чтобы Рамирес билет не купил и не уехал в Америку до нашего поединка. Не знаю, я надеюсь, что он профессионал. Это наша работа. Никто никого не боится — кто лучше подготовлен, тот и побеждает», — приводит слова Гукасяна «Известия.ру».

В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США. Также на на ринг выйдет еще одна российско-американская пара Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».