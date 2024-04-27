Аргентинец Робутти признался в любви к России

Аргентинский боксер Леонардо Даниэль Робутти рассказал о своем отношении к России.

В ночь на 27 апреля Робутти проиграл Дмитрию Кудряшову в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Россиянин нокаутировал аргентинца в первом раунде.

«Все в порядке, серьезных проблем со здоровьем нет. Спасибо Кудряшову за этот бой, не все пошло по плану в моем случае. Но я люблю россиян и Россию. Здесь все очень по-доброму относятся ко мне, я рад приезжать сюда», — цитирует Робутти ТАСС.

Теперь на счету 38-летнего Кудряшова 27 побед и 6 поражений за карьеру. В активе 38-летнего Робутти 11 побед при 7 поражениях.