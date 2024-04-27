Робутти получил сотрясение мозга после нокаута от Кудряшова

Аргентинский боксер Леонардо Робутти потребовалась экстренная помощь врачей после нокаута в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» против россиянина Дмитрия Кудряшова. Поединок продлился 2 минуты 35 секунд.

«У Робутти сотрясение мозга, ему понадобилась оперативная помощь», — сообщил ТАСС один из организаторов турнира.

Теперь на счету 38-летнего Кудряшова 27 побед и 6 поражений за карьеру. В активе 38-летнего Робутти 11 побед при 7 поражениях.