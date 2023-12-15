Гукасян — о Рамиресе: «Главное, чтобы он не уехал в Америку до нашего поединка»

Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян высказался о своем настрое на поединок с американцем Джемини Рамиресом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 15 декабря в Челябинске.

Соперники прошли взвешивание перед боем, на котором россиянин оказался немного тяжелее соперника (75 кг против 74,7 кг).

«Самое главное, чтобы Рамирес билет не купил и не уехал в Америку до нашего поединка. Не знаю, я надеюсь, что он профессионал. Это наша работа. Никто никого не боится — кто лучше подготовлен, тот и побеждает», — приводит слова Гукасяна РЕН-ТВ.

В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США. Также на на ринг выйдет еще одна российско-американская пара Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».