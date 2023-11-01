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Сегодня, 15:22

Бой Штыркова и Минеева станет главным поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские бойцы Иван Штырков и Владимир Минеев встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой пройдет на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

В соглавном поединке турнира встретятся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и бразильский боец Джонатан Оливейра.

Кроме того, россиянин Евгений Ганин побьется с сербом Дамьяном Савановичем, а белорус Никита Шостак с Александром Малафеевым.

Трансляцию всех поединков можно будет посмотреть на сайте и телеканале РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
Иван Штырков
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