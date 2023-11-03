Штырков рассказал о подготовке к бою с Минеевым

Боец ММА Иван Штырков рассказал о подготовке к бою с Владимиром Минеевым.

«По бою с Минеевым получается, о нем мы знали заранее и о том, что это будет бой по правилам кикбоксинга. Акцент в основном был, конечно, на кикбоксинге и спарринге, выдумывать ничего не стали. Из меня профессионального кикбоксера уже не сделать, возраст и время, и в этом нет смысла», — цитирует бойца «РЕН ТВ».

Бой Штыркова и Минеева станет главным поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»