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Штырков рассказал о подготовке к бою с Минеевым

Руслан Минаев
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Боец ММА Иван Штырков рассказал о подготовке к бою с Владимиром Минеевым.

«По бою с Минеевым получается, о нем мы знали заранее и о том, что это будет бой по правилам кикбоксинга. Акцент в основном был, конечно, на кикбоксинге и спарринге, выдумывать ничего не стали. Из меня профессионального кикбоксера уже не сделать, возраст и время, и в этом нет смысла», — цитирует бойца «РЕН ТВ».

Бой Штыркова и Минеева станет главным поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
Иван Штырков
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Бой Штыркова и Минеева станет главным поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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