Таубитц выиграла этап Кубка мира в Инсбруке, Катникова заняла восьмое место
Немецкая саночница Юлия Таубитц выиграла этап Кубка мира в Инсбруке (Австрия).
Второе место по итогам соревнований заняла австрийка Маделин Эгле, третьей стала немка Натали Гайзенбергер.
Лучшей из россиянок стала Екатерина Катникова, которая показала восьмой результат. Диана Логинова стала 16-й, Виктория Демченко закончила этап на 24-й строчке.
Санный спорт
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.19,546 (39,845 + 39,701)
2. Маделин Эгле (Австрия) — 1.19,558 (39,809 + 39,749)
3. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.19,894 (39,950 + 39,944)
4. Анна Беррайтер (Германия) — 1.19,918 (39,974 + 39,944)
5. Майя Тирума (Латвия) — 1.20,016 (40,024 + 39,992)
6. Эмили Суини (США) — 1.20,030 (39,868 + 40,162)
8. Екатерина Катникова (Россия) — 1.20,071 (40,066 + 40,005)
16. Диана Логинова (Россия) — 1.20,324 (40,190 + 40,134)
24. Виктория Демченко (Россия) — 1.20,727 (40,276 + 40,451)
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