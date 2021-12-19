Таубитц выиграла этап Кубка мира в Инсбруке, Катникова заняла восьмое место

Немецкая саночница Юлия Таубитц выиграла этап Кубка мира в Инсбруке (Австрия).

Второе место по итогам соревнований заняла австрийка Маделин Эгле, третьей стала немка Натали Гайзенбергер.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Катникова, которая показала восьмой результат. Диана Логинова стала 16-й, Виктория Демченко закончила этап на 24-й строчке.

Санный спорт

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.19,546 (39,845 + 39,701)

2. Маделин Эгле (Австрия) — 1.19,558 (39,809 + 39,749)

3. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.19,894 (39,950 + 39,944)

4. Анна Беррайтер (Германия) — 1.19,918 (39,974 + 39,944)

5. Майя Тирума (Латвия) — 1.20,016 (40,024 + 39,992)

6. Эмили Суини (США) — 1.20,030 (39,868 + 40,162)

8. Екатерина Катникова (Россия) — 1.20,071 (40,066 + 40,005)

16. Диана Логинова (Россия) — 1.20,324 (40,190 + 40,134)

24. Виктория Демченко (Россия) — 1.20,727 (40,276 + 40,451)