Таубитц в последней гонке сезона обошла Иванову и выиграла Кубок мира

Немка Юлия Таубитц стала обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2019/20. В заключительной гонке она заняла второе место и обошла по очкам россиянку Татьяну Иванову, показавшую 6-й результат. На счету Таубитц 965 очков, у Ивановой — 957. Перед последней гонкой Иванова обходила соперницу на 8 очков.

Третье место в общем зачете заняла еще одна представительница России Виктория Демченко.

Кубок мира

Женщины

Итог

1. Юлия Таубитц (Германия) — 965

2. Татьяна Иванова (Россия) — 957

3. Виктория Демченко (Россия) — 722

4. Анна Беррайтер (Германия) — 637

5. Саммер Бритчер (США) — 523

6. Екатерина Катникова (Россия) — 507...

18. Олеся Михайленко (Россия) — 194...

36. Екатерина Батурина (Россия) — 69