Таубитц в последней гонке сезона обошла Иванову и выиграла Кубок мира
17:56
Немка Юлия Таубитц стала обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2019/20. В заключительной гонке она заняла второе место и обошла по очкам россиянку Татьяну Иванову, показавшую 6-й результат. На счету Таубитц 965 очков, у Ивановой — 957. Перед последней гонкой Иванова обходила соперницу на 8 очков.
Третье место в общем зачете заняла еще одна представительница России Виктория Демченко.
Кубок мира
Женщины
Итог
1. Юлия Таубитц (Германия) — 965
2. Татьяна Иванова (Россия) — 957
3. Виктория Демченко (Россия) — 722
4. Анна Беррайтер (Германия) — 637
5. Саммер Бритчер (США) — 523
6. Екатерина Катникова (Россия) — 507...
18. Олеся Михайленко (Россия) — 194...
36. Екатерина Батурина (Россия) — 69