Саночница Демченко выиграла третью золотую медаль на Кубке России-2023

Бронзовый призер чемпионата мира по санному спорту Виктория Демченко одержала третью победу на Кубке России-2023 в Сочи.

26 ноября спортсменка победила в спринте и экипажах-двойках.

Во второй день соревнований Демченко выиграла личную гонку, второе место заняла София Мазур, третье — Дарья Олесик. В мужской одиночке лучший результат показал Семен Павличенко, серебро у Александра Горбацевича, третьим стал Матвей Пересторонин. В заездах двоек у мужчин победу одержал экипаж Андрея Богданова и Юрия Прохорова, второе место заняли Лев Романов и Владислав Веремеенко, бронза досталась Евгению Евдокимову и Семену Микову.

Сборная Московской области в составе Елизаветы Менуховой, Романа Репилова, Андрея Богданова и Юрия Прохорова победила в командной гонке, завершавшей Кубок России — 2023.