Саночница Демченко выиграла третью золотую медаль на Кубке России-2023
Бронзовый призер чемпионата мира по санному спорту Виктория Демченко одержала третью победу на Кубке России-2023 в Сочи.
26 ноября спортсменка победила в спринте и экипажах-двойках.
Во второй день соревнований Демченко выиграла личную гонку, второе место заняла София Мазур, третье — Дарья Олесик. В мужской одиночке лучший результат показал Семен Павличенко, серебро у Александра Горбацевича, третьим стал Матвей Пересторонин. В заездах двоек у мужчин победу одержал экипаж Андрея Богданова и Юрия Прохорова, второе место заняли Лев Романов и Владислав Веремеенко, бронза досталась Евгению Евдокимову и Семену Микову.
Сборная Московской области в составе Елизаветы Менуховой, Романа Репилова, Андрея Богданова и Юрия Прохорова победила в командной гонке, завершавшей Кубок России — 2023.