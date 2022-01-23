Россиянка Демченко стала шестой в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Россиянка Виктория Демченко заняла шестое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту после заключительного этапа, в рамках которого проходил чемпионат Европы.

В общем зачете Кубка мира по итогам всех 12 этапов победила Юлия Таубиц из Германии, набравшая 979 баллов.

Второй стала Маделайн Эгле из Австрии (947), третьей — Натали Гайзенбергер из Германии (772).

Демченко заняла шестое место (444), Екатерина Катникова — десятое (369), Татьяна Иванова — 13-е (323).