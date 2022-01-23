Сборная России стала третьей в эстафете на чемпионате Европы по санному спорту

Сборная России по санному спорту стала третьей на чемпионате Европы, который совмещен с последним этапом Кубка мира и проходил в швейцарском Санкт-Морице.

Первыми стали представители Латвии латвийцы, показавшие время 2 минуты 47,101 секунды. Вторыми стали немцы (отставание — 0,127 секунды).

Россияне уступили победителям 0,675 секунды. В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, двойка Андрей Богданов и Юрий Прохоров.