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Сегодня, 16:07

Сборная России стала третьей в эстафете на чемпионате Европы по санному спорту

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная России по санному спорту стала третьей на чемпионате Европы, который совмещен с последним этапом Кубка мира и проходил в швейцарском Санкт-Морице.

Первыми стали представители Латвии латвийцы, показавшие время 2 минуты 47,101 секунды. Вторыми стали немцы (отставание — 0,127 секунды).

Россияне уступили победителям 0,675 секунды. В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, двойка Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Сборная России по санному спорту
Роман Репилов
Татьяна Иванова
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