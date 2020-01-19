Россияне стали пятыми в командных соренованиях по санному спорту на чемпионате Европы
15:52
Россияне стали пятыми в командных соренованиях по санному спорту на чемпионате Европы в Лиллехаммере (Норвегия). В составе команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Они показали результат 2.38,223.
Первое место заняла команда Австрии — 2.36,912, второе — Италия (2.37,020), тройку замкнула Латвия (2.37,543).
Санный спорт
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Командные соревнования
1. Австрия — 2.36,912
2. Италия — 2.37,020
3. Латвия — 2.37,543
4. Германия — 2.37,569
5. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) — 2.38,223
6. Словакия — 2.39,620
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