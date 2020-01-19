Россияне стали пятыми в командных соренованиях по санному спорту на чемпионате Европы в Лиллехаммере (Норвегия). В составе команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Они показали результат 2.38,223.

Первое место заняла команда Австрии — 2.36,912, второе — Италия (2.37,020), тройку замкнула Латвия (2.37,543).

Санный спорт

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Командные соревнования

1. Австрия — 2.36,912

2. Италия — 2.37,020

3. Латвия — 2.37,543

4. Германия — 2.37,569

5. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) — 2.38,223

6. Словакия — 2.39,620