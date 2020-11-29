Россия заняла третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Австрии

В австрийском Инсбруке прошли командные соревнования на первом этапе Кубка мира по санному спорту. Российская команда показала третий результат, а победу одержали спортсмены из Германии.

Санный спорт

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Германия — 2.09,742

2. Австрия — 2.09,772

3. Россия (Екатерина Катникова, Семен Павличенко, Кашкин/Коршунов) — 2.09,863

4. Латвия — 2.10,015

5. Словакия — 2.11,250

6. Украина — 2.11,656