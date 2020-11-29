Россия заняла третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Австрии
15:31
В австрийском Инсбруке прошли командные соревнования на первом этапе Кубка мира по санному спорту. Российская команда показала третий результат, а победу одержали спортсмены из Германии.
Санный спорт
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Командные соревнования
1. Германия — 2.09,742
2. Австрия — 2.09,772
3. Россия (Екатерина Катникова, Семен Павличенко, Кашкин/Коршунов) — 2.09,863
4. Латвия — 2.10,015
5. Словакия — 2.11,250
6. Украина — 2.11,656
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