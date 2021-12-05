Российский саночник Роман Репилов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Сочи.

Первое место занял итальянец Доминик Фишналлер. Замкнул тройку австриец Вольфганг Киндль.

В соревнованиях двоек россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов также заняли второе место.

Санный спорт

Сочи (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Доминик Фишналлер (Италия) — 34.833

2. Роман Репилов (Россия) — 34.872

3. Вольфганг Киндль (Австрия) — 34.883

4. Макс Лангенхан (Германия) — 34.893

5. Александр Горбацевич (Россия) — 34.913

6. Иоханнес Людвиг (Германия) — 34.922

11. Семен Павличенко (Россия) — 34.997

12. Павел Репилов (Россия) — 35.060

Женщины

1. Юлия Таубитц (Германия) — 31.743

2. Саммер Бритчер (США) — 31.764

3. Даяна Айтбергер (Германия) — 31.775

4. Кендия Апарйоде (Латвия) — 31.779

5. Анна Беррайтер (Германия) — 31.872

6. Натали Гайзенбергер (Германия) — 31.898

8. Олеся Михайленко (Россия) — 31.933

11. Виктория Демченко (Россия) — 32.054

Мужчины

Двойка

Спринт

1. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 31.385

2. Денисьев/Антонов (Россия) — 31.423

3. Гойеке/Гамм (Германия) — 31.453

4. Мюллер/Фрошер (Австрия) — 31.474

5. Маздзер/Тердимэн (США) — 31.498

6. Богданов/Прохоров (Россия) — 31.558

10. Мальцев/Халилов (Россия) — 31.615