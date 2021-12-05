Репилов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Сочи, Денисьев и Владислав Антонов — вторые в двойке
Российский саночник Роман Репилов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Сочи.
Первое место занял итальянец Доминик Фишналлер. Замкнул тройку австриец Вольфганг Киндль.
В соревнованиях двоек россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов также заняли второе место.
Санный спорт
Сочи (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. Доминик Фишналлер (Италия) — 34.833
2. Роман Репилов (Россия) — 34.872
3. Вольфганг Киндль (Австрия) — 34.883
4. Макс Лангенхан (Германия) — 34.893
5. Александр Горбацевич (Россия) — 34.913
6. Иоханнес Людвиг (Германия) — 34.922
11. Семен Павличенко (Россия) — 34.997
12. Павел Репилов (Россия) — 35.060
Женщины
1. Юлия Таубитц (Германия) — 31.743
2. Саммер Бритчер (США) — 31.764
3. Даяна Айтбергер (Германия) — 31.775
4. Кендия Апарйоде (Латвия) — 31.779
5. Анна Беррайтер (Германия) — 31.872
6. Натали Гайзенбергер (Германия) — 31.898
8. Олеся Михайленко (Россия) — 31.933
11. Виктория Демченко (Россия) — 32.054
Мужчины
Двойка
Спринт
1. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 31.385
2. Денисьев/Антонов (Россия) — 31.423
3. Гойеке/Гамм (Германия) — 31.453
4. Мюллер/Фрошер (Австрия) — 31.474
5. Маздзер/Тердимэн (США) — 31.498
6. Богданов/Прохоров (Россия) — 31.558
10. Мальцев/Халилов (Россия) — 31.615
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