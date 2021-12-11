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Репилов и Логинова будут стартовать на возвращенных из Китая санях через неделю

16:09
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Россияне Роман Репилов и Диана Логинова намерены выступать на возвращенных из Китая санях со следующего этапа Кубка мира, который стартует 18 декабря в австрийском Иглсе, сообщает ТАСС.

Репилов и Логинова на двух предыдущих этапах Кубка мира, которые проходили в Сочи, вынуждены были стартовать не на своих санях по причине того, что их инвентарь остался в Китае, где 20 ноября стартовал новый сезон. Спортсмены получили свои сани только этой ночью в преддверии очередного этапа Кубка мира, который стартовал 11 декабря в германском Альтенберге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13175971

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Иван Шитик все материалы автора
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