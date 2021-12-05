Российский саночник Семен Павличенко занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Сочи.

Первое место занял Кристерс Апарйодс из Латвии. Вторым стал немец Иоханнес Людвиг. Замкнул тройку итальянец Доминик Фишналлер.

Санный спорт

Сочи (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1:42.881 (51.490 + 51.391)

2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1:42.905 (51.526 + 51.379)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1:42.920 (51.461 + 51.459)

4. Семен Павличенко (Россия) — 1:43.126 (51.520 + 51.606)

5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1:43.159 (51.635 + 51.524)

6. Феликс Лох (Германия) — 1:43.198 (51.807 + 51.391)

8. Роман Репилов (Россия) — 1:43.424 (51.802 + 51.622)

11. Павел Репилов (Россия) — 1:43.530 (51.700 + 51.830)

12. Александр Горбацевич (Россия) — 1:43.624 (51.909 + 51.715)

Матвей Пересторонин (Россия) (сошел)