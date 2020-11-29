Немка Таубитц выиграла этап Кубка мира в Инсбруке, Катникова стала 4-й
Немецкая саночница Юлия Таубитц стала победительницей этапа Кубка мира в австрийской Инсбруке. Россиянка Екатерина Катникова показала четвертый результат.
Санный спорт
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.20,289 (40,177 + 40,112)
2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.20,409 (40,262 + 40,147)
3. Даяна Айтбергер (Германия) — 1.20,559 (40,333 + 40,226)
4. Екатерина Катникова (Россия) — 1.20,596 (40,276 + 40,320)
5. Маделин Эгле (Австрия) — 1.20,648 (40,267 + 40,381)
6. Лиза Шульте (Австрия) — 1.20,736 (40,412 + 40,324)
8. Виктория Демченко (Россия) — 1.20,817 (40,489 + 40,328)
17. Екатерина Батурина (Россия) — 1.21,088 (40,565 + 40,523)
20. Татьяна Иванова (Россия) — 1.21,322 (40,473 + 40,849)
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