Немка Таубитц выиграла этап Кубка мира в Инсбруке, Катникова стала 4-й

Немецкая саночница Юлия Таубитц стала победительницей этапа Кубка мира в австрийской Инсбруке. Россиянка Екатерина Катникова показала четвертый результат.

Санный спорт

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.20,289 (40,177 + 40,112)

2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.20,409 (40,262 + 40,147)

3. Даяна Айтбергер (Германия) — 1.20,559 (40,333 + 40,226)

4. Екатерина Катникова (Россия) — 1.20,596 (40,276 + 40,320)

5. Маделин Эгле (Австрия) — 1.20,648 (40,267 + 40,381)

6. Лиза Шульте (Австрия) — 1.20,736 (40,412 + 40,324)

8. Виктория Демченко (Россия) — 1.20,817 (40,489 + 40,328)

17. Екатерина Батурина (Россия) — 1.21,088 (40,565 + 40,523)

20. Татьяна Иванова (Россия) — 1.21,322 (40,473 + 40,849)