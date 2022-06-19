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Сегодня, 15:32

Глава Федерации санного спорта России лишилась членства в Международной федерации санного спорта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт не была переизбрана в исполком Международной федерации санного спорта (FIL).

«Меня не переизбрали в новый исполком FIL. Но это, в принципе, было ожидаемо. Грустно это все, но никакой катастрофы нет, сосредоточу все свои силы на развитии санного спорта дома, в России. А придет время, мы снова вернемся в международную федерацию более сильными», — приводит ТАСС слова Гарт.

Гарт входила в исполком FIL с 2014 года.

2 марта исполком FIL принял решение о временном отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также запретил проводить в России международные турниры и запретил представителям России вести деятельность в составе рабочих групп международной организации. 7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил иск ФССР и отменил все наложенные запреты.

8 апреля экстраординарный конгресс FIL поддержал решение арбитражного суда, однако Наталия Гарт была исключена большинством голосов из членов исполкома FIL, а Альберт Демченко, Александр Шахназаров и Геннадий Родионов — из рабочих органов FIL. В начале мая ФССР подала иск на это решение конгресса международной организации.

Источник: https://tass.ru/sport/14968227
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