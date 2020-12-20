Лох выиграл этап Кубка мира в Винтерберге, Павличенко стал седьмым
13:24
Немец Феликс Лох выиграл четвертый этап Кубка мира в Винтерберге (Германия).
Второе место занял австриец Нико Гляйршер, на третьей строчке — Доминик Фишналлер из Италии.
Лучший результат среди россиян показал Семен Павличенко, ставший седьмым.
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
4-й этап
Мужчины
Одиночка
1. Феликс Лох (Германия) — 1.43,861 (51,987 + 51,874)
2. Нико Гляйршер (Австрия) — 1.44,059 (52,016 + 52,043)
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.44,063 (52,137 + 51,926)
7. Семен Павличенко (Россия) — 1.44,221 (52,144 + 52,077)
8. Александр Горбацевич (Россия) — 1.44,247 (52,158 + 52,089)
12. Роман Репилов (Россия) — 1.44,386 (52,287 + 52,099)
21. Степан Федоров (Россия) — 1.45,001 (52,566 + 52,435)
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