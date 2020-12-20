Лох выиграл этап Кубка мира в Винтерберге, Павличенко стал седьмым

Немец Феликс Лох выиграл четвертый этап Кубка мира в Винтерберге (Германия).

Второе место занял австриец Нико Гляйршер, на третьей строчке — Доминик Фишналлер из Италии.

Лучший результат среди россиян показал Семен Павличенко, ставший седьмым.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

4-й этап

Мужчины

Одиночка

1. Феликс Лох (Германия) — 1.43,861 (51,987 + 51,874)

2. Нико Гляйршер (Австрия) — 1.44,059 (52,016 + 52,043)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.44,063 (52,137 + 51,926)

7. Семен Павличенко (Россия) — 1.44,221 (52,144 + 52,077)

8. Александр Горбацевич (Россия) — 1.44,247 (52,158 + 52,089)

12. Роман Репилов (Россия) — 1.44,386 (52,287 + 52,099)

21. Степан Федоров (Россия) — 1.45,001 (52,566 + 52,435)