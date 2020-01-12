Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира в Германии

На этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге (Германия) завершились соревнования женщин.

Победу одержала немка Юлия Таубитц. Второй стала представительница России Татьяна Иванова.

Третье место заняла итальянка Андреа Феттер. На четвертой позиции еще одна представительница России Екатерина Катникова. Виктория Демченко заняла шестое место, Олеся Михайленко на 16-й позиции.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.44,264 (52,092 + 52,172)

2. Татьяна Иванова (Россия) — 1.44,436 (52,197 + 52,239)

3. Андреа Феттер (Италия) — 1.44,647 (52,403 + 52,244)

4. Екатерина Катникова (Россия) — 1.44,716 (52,434 + 52,282)

5. Кендия Апариоде (Латвия) — 1.44,774 (52,350 + 52,424)

6. Виктория Демченко (Россия) — 1.44,801 (52,523 + 52,278)

16. Олеся Михайленко (Россия) — 1.45,241 (52,763 + 52,478)