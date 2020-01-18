Россиянка Татьяна Иванова стала первой на чемпионате Европы по санному спорту в норвежском Лиллехаммере. Она показала результат 1 минута 35,482 секунды.

Второе место заняла американка Саммер Бритчер (1.35,599 ), тройку замкнула немка Юлия Таубитц (1.35,624).

Еще одна россиянка Виктория Демченко стала четвертой(1.35,652).

Санный спорт

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Женщины

Одиночка

1. Татьяна Иванова (Россия) — 1.35,482 (47,826 + 47,656)

2. Саммер Бритчер (США) — 1.35,599 (47,827 + 47,772)

3. Юлия Таубитц (Германия) — 1.35,624 (47,753 + 47,871)

4. Виктория Демченко (Россия) — 1.35,652 (47,758 + 47,894)

5. Андреа Феттер (Италия) — 1.35,849 (47,937 + 47,912)

6. Маделин Эгле (Австрия) — 1.35,861 (47,837 + 48,024)

7. Екатерина Катникова (Россия) — 1.35,863 (48,009 + 47,854)

24. Олеся Михайленко (Россия) — 1.37,600 (49,117 + 48,483)