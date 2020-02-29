Эггерт и Бенеккен выиграли этап Кубка мира в Кенигзее
14:32
Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенеккен победили в двойке на этапе Кубка мира в Кенигзее. Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли девятое место.
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.37,777 (49,863 + 49,714)
2. Вендль/Арльт (Германия) — 1.40,043 (49,944 + 50,099)
3. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1.40,836 (50,418 + 50,418)
4. Наглер/Малльер (Италия) — 1.41,005 (50,475 + 50,530)
5. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.41,089 (50,657 + 50,432)
6. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.41,169 (50,611 + 50,558)
9. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.41,568 (50,851 + 50,717)
13. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.42,343 (51,135 + 51,208)