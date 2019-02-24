Демченко победила на Кубке мира в Сочи

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи победу в одиночках у женщин одержала россиянка Виктория Демченко.
В тройку лучших также попали немки Даяна Айтбергер и Натали Гайзенбергер
Санный спорт
Сочи (Россия)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
Спринт
1. Виктория Демченко (Россия) - 31,505
2. Даяна Айтбергер (Германия) - 31,609
3. Натали Гайзенбергер (Германия) - 31,642
4. Кендия Апариоде (Латвия) - 31,696
5. Улла Зирне (Латвия) - 31,748
6. Андреа Феттер (Италия) - 31,779
10. Екатерина Батурина (Россия) - 32,087
11. Татьяна Иванова (Россия) - 32,112
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