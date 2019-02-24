Демченко победила на Кубке мира в Сочи

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи победу в одиночках у женщин одержала россиянка Виктория Демченко.

В тройку лучших также попали немки Даяна Айтбергер и Натали Гайзенбергер

Санный спорт

Сочи (Россия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

Спринт

1. Виктория Демченко (Россия) - 31,505

2. Даяна Айтбергер (Германия) - 31,609

3. Натали Гайзенбергер (Германия) - 31,642

4. Кендия Апариоде (Латвия) - 31,696

5. Улла Зирне (Латвия) - 31,748

6. Андреа Феттер (Италия) - 31,779

10. Екатерина Батурина (Россия) - 32,087

11. Татьяна Иванова (Россия) - 32,112