Демченко объяснил, почему решил идти в президенты Федерации бобслея России

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко, претендующий на пост президента Федерации бобслея России, считает, что отечественный бобслей нуждается в серьезной перестройке.

«Я решил претендовать на пост президента федерации после того, как заручился поддержкой многих региональных федераций. Российские бобслей и скелетон нуждаются в серьезной перестройке по всем основным направлениям, включая организационное и спортивно-техническое. Я являюсь руководителем двух региональных бобслейных федераций, у меня есть свой благотворительный фонд, поэтому отлично понимаю, что в нашем спорте очень важна открытость управления, тогда тебе будут доверять и поддерживать».

На пост президента Федерации бобслея России также претендует глава Федерации бобслея и скелетона Республики Татарстан Анатолий Пегов, который в настоящее время является вице-президентом Федерации бобслея России.

50-летний Демченко выигрывал серебро Олимпиад в 2006 (личный турнир) и 2014 (личный турнир и командная гонка) годах. После окончания Игр-2014 в Сочи он принял решение завершить карьеру спортсмена и перейти на тренерскую работу. С 2015 по 2018 год он являлся главным тренером сборной России по санному спорту.