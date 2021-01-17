Чемпионы мира по санному спорту Южаков и Прохоров досрочно завершили международный сезон

Обладатели золотых медалей чемпионата мира 2019 года в командной гонке саночников Владислав Южаков и Юрий Прохоров приняли решение досрочно завершить выступления на международных стартах в текущем сезоне, информирует ТАСС.

Чемпионат Европы, который проходил в латвийской Сигулде с 9 по 10 января, оказался для выступающих в двухместных санях Южакова и Прохорова последним стартом сезона. В Латвии эти спортсмены показали 13-й результат.

Как сказал тренер сборной России Сергей Чудинов, решение о досрочном завершении сезона спортсмены приняли сами. Нельзя исключать, что причиной для такого шага стали личные обстоятельства и накопившаяся эмоциональная усталость. Члены сборной России по санному спорту не были дома с начала ноября.