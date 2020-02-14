Александр Денисьев: «Фактор домашней трассы помог»

Россиянин Александр Денисьев поделился эмоциями после победы в состязании двоек на чемпионате мира в Сочи.

— Сегодня у нас практически не было волнения, выходили на старт очень спокойными, все-таки соперники все знакомые, только название турнира поменялось, — сказал Денисьев в интервью ТАСС. — Понимали, что нужно проехать без ошибок, и тогда можно претендовать на медали. Конечно, очень счастливы, но это домашняя трасса, и этот фактор, конечно, тоже помог. Год назад здесь впервые стали победителями этапа Кубка мира, тот успех помог обрести дополнительную психологическую уверенность.

В прошлом сезоне у меня были серьезные проблемы со здоровьем, с инвентарем тоже мучились. В этом сезоне все складывается хорошо, и инвентарь, в принципе, нас не подводит.