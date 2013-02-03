Наталья Гарт: "До Олимпиады остался год, и мы будем работать в экстремальном режиме"

Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт подвела итоги чемпионата мира в канадском Уистлере. По ее словам, у наших спортсменов, лучшие результаты которых — седьмые места Альберта Демченко и эстафетной команды, возникли проблемы с санями.

- Неудачно мы выступили, - приводит "Весь спорт" слова Гарт. – Честно говоря, совсем не ожидала такого выступления. Почему-то совсем не поехали сани у Тани Ивановой. 15-е место – совершенно не ее результат. У меня даже в голове это не укладывается!

- И какие выводы? Делать новые сани?

- Однозначно мы сейчас займемся вопросом новых саней.

- Все дело только в санях?

- От них зависит очень многое. По технике прохождения в нашей команде одни из лучших спортсменов в мире. Старт тоже неплох. Сейчас сделаем новые сани, и, думаю, ситуация изменится.

- А к тренерскому составу претензий нет?

- Честно говоря, есть, но обсуждать это мне не хотелось бы. По приезде домой у нас состоится тренерский совет, на котором мы проведем разбор полетов. Проанализируем все, что произошло в Уистлере, найдем ошибки и постараемся их устранить. Настрой у нас боевой! До Олимпиады остался год, и мы будем работать в экстремальном режиме. Оптимизма не теряем! Этот чемпионат мира станет для нас большим уроком, но лучше получить его сейчас, чем через год.