«Зенит» помешает «Ростову» обогнать ЦСКА?

В среду, 22 июля, состоится матч 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Ростов» еще может занять четвертое место в турнирной таблице. Для этого команде Валерия Карпина нужно обыгрывать «Зенит» и ждать осечки ЦСКА в матче с «Тамбовом». «Ростов» может рассчитывать как на усталость игроков петербуржцев после полуфинальной встречи со «Спартаком» в Кубке России, так и на ротацию состава перед решающей игрой за трофей с «Химками».

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния команду Карпина. На победу «Ростова» можно поставить за 2,10. Ничья оценивается в 3,75, а выигрыш «Зенита» — в 3,35.

Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1,65. Иной исход оценивается в 2,20.

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