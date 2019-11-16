В субботу, 16 октября, сборная России на своем поле примет команду Бельгии в рамках отборочного турнира Евро-2020. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени.

Обе команды решили вопрос по выходу из группы, но остается вопрос лидерства в группе I. Бельгийцы катком идут по соперникам, не проиграв ни одного матча в группе и имея разницу мячей 30:1. У команды Станислава Черчесова поражение пока одно — как раз от Бельгии в Брюсселе (1:3). Что покажут Артем Дзюба и компания на этот раз? Статистика и наличие в составе звезд уровня Де Брейне, Лукаку, Азара и Витселя автоматически делает фаворитами гостей. Коэффициент на победу Бельгии в БК «Лига Ставок» составляет 1,95. Для сравнения успех россиян и ничья оцениваются с одинаковым коэффициентом 3,70. У наших много кадровых проблем — в частности, травмированы Черышев, Баринов, Головин. У Роберто Мартинеса, наоборот, с исполнителями проблем нет — в восьми матчах отличились 13 разных футболистов. Словом, велика вероятность, что забьют в Петербурге, увы, только гости. Этот вариант оценивается в БК «Лига Ставок» в 3,45.

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