Собери крутой «экспресс» на матчи Лиги чемпионов

Во вторник, 5 ноября, пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Самые любопытные из них — матч-реванш с участием «Зенита» и «Лейпцига», встреча «Боруссии» и «Интера» в Дортмунде и битва за первое место в группе Н между «Челси» и «Аяксом». Попробуем собрать интересный «экспресс» на эти встречи с помощью БК «Лига Ставок».

«Зенит» — «Лейпциг»: «Зенит» не проиграет за 1,65.

«Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл семь из восьми домашних еврокубковых матчей. Вряд ли нарушить добрую традицию удастся «Лейпцигу», забившему 14 голов в двух последних встречах.

Начало матча: 20.55 (мск)

Стадион: «Газпром Арена»

«Боруссия» Д — «Интер»: обе забьют за 1,70.

Миланцы, надежно начавшие сезон, пропустили в семи из восьми последних матчей, сыграв «на ноль» только с «Боруссией». Дортмундцы в свою очередь преодолели осенний провал и выбрались на второе место в чемпионате Германии, начав регулярно забивать.

Начало матча: 23.00 (мск)

Стадион: «Сигнал Идуна Парк»

«Челси» — «Аякс»: «Тотал» меньше 3,5 за 1,55.

Амстердамцы с отрывом лидируют в чемпионате Голландии и по очкам, и по забитым мячам. Правда, только в трех из 10 последних матчей с их участием забивалось больше трех голов. «Челси» тоже предпочитает осторожный футбол, забивая помногу только сильно уступающим в классе соперникам.

Начало матча: 23.00 (мск)

Стадион: «Стэмфорд Бридж»

Коэффициент экспресса: 6,74

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