Россия победит Сербию в Лиге наций?

В среду, 18 ноября, пройдет встреча между Сербией и Россией в Лиге наций. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Россия проиграла Турции в предыдущем матче Лиги наций (2:3), оставшись в меньшинстве на 24-й минуте. Однако не слишком усложнила себе турнирную задачу. Благодаря... Сербии, в гостях сыгравшей вничью с Венгрией. Теперь все по-прежнему зависит от команды Станислава Черчесова, однако лучше выигрывать. Тем более, что в сентябрьском матче россияне победили сербов со счетом 3:1.

При этом эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящей встречи Сербию. На победу хозяев можно поставить за 2,70. Ничья оценивается в 3,10, а выигрыш России — в 2,80.

Возможно, встреча не будет результативной. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,90. Обратный исход оценивается в 1,85.

Ставки на все топовые матчи — на сайте ligastavok.ru. Вернем первую ставку новым игрокам, если она не сыграет. Установите лучшее приложение года от БК «Лига Ставок», смотрите прямые трансляции в высоком качестве и заключайте быстрые пари, не отвлекаясь от просмотра матча.