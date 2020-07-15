«Ливерпуль» обыграет «Арсенал»? А «Локомотив» победит ЦСКА?

В среду, 15 июля, в 36-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 22.15 по московскому времени.

«Ливерпуль» уже давно празднует чемпионство, а вот «Арсенал» рискует остаться без еврокубков, если неудачно сыграет в Кубке. Суд отменил наказание «Манчестер Сити» — он выступит в Лиге чемпионов. Поэтому шестое место в чемпионате не станет проходным. Но даже от этой строчки «канониров» отделяют целых пять очков. Впрочем, мотивация будет у обеих команд: все же это топовый матч!

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «Ливерпуль». На победу красных можно поставить за 1,90. Ничья оценивается в 3,90. А выигрыш «Арсенала» — в 3,85.

Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1,55. Другой исход оценивается в 2,40.

«Локомотив» — ЦСКА

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в четверг, 16 июля. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В России с чемпионом тоже давно все ясно, а вот за второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов, разворачивается борьба. И «Локо», и ЦСКА — претенденты на серебряные медали, поэтому очная встреча будет иметь ключевое значение. Красно-зеленые в последних четырех матчах четырежды сыграли вничью. А вот армейцы выдали мощную серию из трех побед, правда, остановленную «Рубином».

Победа «Локомотива» представляется экспертам БК «Лига Ставок» чуть более вероятной. Коэффициент на нее составляет 2,65. Ничья оценивается в 3,30. А победа ЦСКА — в 2,80.

На то, что в матче будет забито 0-1 гол, можно поставить за 3,25, 2-3 гола — за 1,95, 4-5 голов — за 3,90, 6 и более — за 18,25.

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