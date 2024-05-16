Источник: «Кайрат» ищет нового главного тренера в Европе

«Кайрат» приступил к поискам главного тренера после поражения «Атырау» (1:3) в матче Кубка Казахстана. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что ранее в клубе не торопились с поиском нового тренера, но вылет из Кубка страны заставил пересмотреть отношение к этому вопросу. Источник сообщил, что сейчас руководство «Кайрата» находится во Франкфурте, где ведет переговоры с несколькими кандидатами.

После 8 туров алматинский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице КПЛ, имея в своем активе 14 очков.