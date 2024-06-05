Нарубин: «Сомневаюсь, что даже Черчесову удастся вывести Казахстан на чемпионат мира»

Бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«От команд Черчесова всегда можно ожидать хорошего выступления. Я вообще не помню, чтобы его команды прямо сразу проваливались. Бывало, конечно, что у него потом не шло и его увольняли, но сначала он всегда показывал отличный результат. Лично у меня есть небольшое ощущение понижения для Черчесова. Но это связанно больше с тем, что сборная Казахстана лично мной всегда воспринималась как последнее пристанище для российского игрока, если он очень хочет выступить на международной арене.

Если честно, я не слежу ни за сборной Казахстана, ни за другими сборными, ни за чемпионатом мира и вообще не в курсе расклада сил на сегодняшний момент. Но чтобы прямо вывести Казахстан на чемпионат мира ... Честно говоря, сомневаюсь что даже Черчесову это удастся. Хотя буду рад ошибиться», — цитирует «РБ Спорт» Нарубина.