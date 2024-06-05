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Нарубин: «Сомневаюсь, что даже Черчесову удастся вывести Казахстан на чемпионат мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«От команд Черчесова всегда можно ожидать хорошего выступления. Я вообще не помню, чтобы его команды прямо сразу проваливались. Бывало, конечно, что у него потом не шло и его увольняли, но сначала он всегда показывал отличный результат. Лично у меня есть небольшое ощущение понижения для Черчесова. Но это связанно больше с тем, что сборная Казахстана лично мной всегда воспринималась как последнее пристанище для российского игрока, если он очень хочет выступить на международной арене.

Если честно, я не слежу ни за сборной Казахстана, ни за другими сборными, ни за чемпионатом мира и вообще не в курсе расклада сил на сегодняшний момент. Но чтобы прямо вывести Казахстан на чемпионат мира ... Честно говоря, сомневаюсь что даже Черчесову это удастся. Хотя буду рад ошибиться», — цитирует «РБ Спорт» Нарубина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-narubin-somnevayus-chto-dazhe-cherchesovu-udastsya-vy-vesti-kazahstan-na-chm/
Сергей Нарубин
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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