Глушенков и Зайнутдинов — в «Зенит», Смолов — в «Краснодар», Лунев — в «Динамо»? В России закипел трансферный рынок
14 июня в РПЛ открывается трансферное окно, и продлится оно до 5 сентября. Но, похоже, громкие сделки никто откладывать не собирается — уже сейчас ходят самые разные слухи. Собрали самые интересные из них.
«Краснодар» может вернуть Смолова и хочет Козлова
«Быки» — одна из команд, за которую будет тревожно этим летом. Сафонов, Алонсо, Кордоба, Сперцян — список потенциальных потерь впечатляет. Тем интереснее следить, как южане планируют выпутываться из ситуации.
Слухов много. Во-первых, по данным Legalbet, на замену Алонсо «Краснодар» рассматривает 30-летнего защитника «Ростова» и сборной России Максима Осипенко. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро. Больше о сделке пока ничего не слышно, так как Хуниор Алонсо формально еще остается футболистом «Краснодара».
Вариантом на замену Кордобе может стать 34-летний форвард «Динамо» Федор Смолов, утверждает Legalbet. По данным «СЭ», нападающий не выполнил программу-минимум для автоматического продления контракта с бело-голубыми и скоро станет свободным агентом. Именно в таком качестве на него и претендуют «быки» — хотят подписать на один сезон.
Наконец, по данным «РБ Спорт», южане также нацелились на Данилу Козлова из «Балтики» и уже предложили за него 100 миллионов рублей. Но в Калининграде хотят больше и пока не дали добро на трансфер. А параллельно работу по Козлову ведет «Зенит» — у питерцев право приоритетного выкупа.
«Динамо» решило вратарский вопрос
От «Динамо» — второго участника чемпионской гонки прошлого сезона — пока не так много новостей. Но есть главная — кажется, бело-голубые решили один из самых болезненных для себя вопросов и наконец укрепили вратарскую линию.
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что москвичи подпишут Андрея Лунева — 32-летний голкипер в минувшем сезоне играл за «Карабах», но недавно покинул клуб свободным агентом. Лунев и «Динамо» подпишут контракт по схеме «2+1», зарплата, по данным «СЭ», — 0,9 миллиона евро в год.
Буйство «Зенита»
По всей видимости, непростая чемпионская гонка прошлой весны основательно разочаровала «Зенит», и питерцы решили усилиться. В том числе за счет конкурентов по РПЛ — уже известно сразу несколько громких фамилий, которыми интересуются сине-бело-голубые.
В начале июня Иван Карпов сообщил, что «Зенит» хочет купить нападающего «Спартака» Александра Соболева. И хотя, по информации «СЭ», это ложный слух и в Питере Соболевым не интересуются, продолжают настойчиво появляться подробности. Например, по данным «РИА Новости Спорт», питерцы готовы включить Бакаева в сделку. Впрочем, эта информация опровергается Telegram-каналом «Дай ударить».
Также «Зенит» интересуется полузащитником «Локомотива» Максимом Глушенковым — об этом в начале июня сообщил колумнист «СЭ» Максим Никитин в своем Telegram-канале. Однако «Локомотив», по данным «СЭ», не намерен отпускать футболиста и уже готовит ему улучшенное предложение по зарплате.
Вратарскую линию в Санкт-Петербурге тоже планируют усилить. Клуб ведет переговоры с голкипером «Балтики» Евгением Латышонком и, по данным Ивана Карпова, может выкупить футболиста за 10 миллионов рублей. «РБ Спорт» добавляет, что Латышонку предложен контракт до 2028 года и скоро сделка будет официально закрыта.
Наконец, «Зенит» охотится за двумя легионерами, один из которых хорошо известен российским фанатам. По данным «СЭ», питерцы ведут переговоры с «Бешикташем» о переходе Бахтиера Зайнутдинова. Это подтверждает Sports Digitale, также в его статье фигурирует имя 25-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша.
Еще одним звездным легионером в составе сине-бело-голубых может стать экс-форвард «Реала» Лука Йович. По информации журналиста Маттео Моретто, «Зенит» уже обращался в «Милан» по этому вопросу. Сам футболист склонен остаться и бороться за место в составе россонери.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4