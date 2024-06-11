Хамитов — о сборной Казахстана: «Каждая их игра расстраивает народ»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче Азербайджана и Казахстана.

«Я же не футбольный эксперт... Я вообще не знаю, что эта игра нам даст. Зачем играть, если каждый раз народ расстраивается, что его деньги в воздух уходят. Каждая их игра расстраивает людей», — приводит слова Хамитова Legalbet.kz.

Матч Азербайджан — Казахстан пройдет 11 июня и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра состоится в городе Сомбатхей (Венгрия).