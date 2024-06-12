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«Динамо» решает вратарский вопрос с помощью Лунева. Шунин не побьет рекорд клуба?

Лунев близок к переходу в московское «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
32-летний голкипер сборной России приходит в команду Лички на правах свободного агента.

Прошлой осенью казалось, что в динамовской иерархии все предельно ясно. Антон Шунин — легенда клуба, обошедшая по числу матчей Льва Яшина — постепенно уступал место своему многолетнему дублеру — Игорю Лещуку. Ветеран выходил в матчах Кубка, более молодой партнер — в чемпионате. Причем настолько уверенно, что помог команде совершить крутой рывок в тройку лидеров, занимая первые места по многим статистическим показателям в РПЛ.

Игорь ошибся только во встрече с ЦСКА после дальнего выстрела Файзуллаева, но бело-голубые тот матч выиграли, а вратарь уверенно сыграл в следующей встрече, доказав, что держит удар. Так что зимнее продление соглашения с 27-летним на тот момент Лещуком выглядело логичным. Нормальная динамовская история: один воспитанник клубной академии, долго ждавший своего часа, в какой-то момент меняет другого. Зимой Шунину исполнилось 37 лет — солидный возраст. При этом третьим номером москвичи взяли молодого голкипера сборной Белоруссии — 20-летнего Андрея Кудравца.

Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Однако весной вся стройная система рухнула. Лещук ошибся с «Ростовом», отпасовав сопернику, который открыл счет. А потом была катастрофа. «Динамо» сверхуверенно вело в счете против принципиального соперника «Спартака», но в концовке Лещук дважды не удержал мяч после дальних ударов, и дубль Соболева принес победу красно-белым. Болельщики были в шоке.

На какое-то время в ворота вернулся Шунин, однако концовку сезона Личка все равно доверил Лещуку. Ошибки забыты?

Александр Соболев забивает победный гол в&nbsp;ворота Игоря Лещука в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; с &laquo;Динамо&raquo; (2:1). Что привело к ошибкам Лещука, топ-выход Игнатова и парадокс Абаскаля. 10 тезисов о победе «Спартака»

Судя по всему, нет. Бело-голубые близки к подписанию соглашения с Андреем Луневым. По данным «СЭ», его в понедельник ждет медосмотр. Срок соглашения — 2+1. Зарплата — 0,9 миллиона евро, которая с бонусами может вырасти еще на 200 тысяч.

Очевидно, что Лунева берут первым номером. Об этом говорит и статус голкипера, и его приличный оклад. Андрей имеет серьезную репутацию в России. Четыре года, более сотни матчей и три золотые медали в составе «Зенита». Семь встреч за сборную России. Игры за «Байер». Успехи и попадания в символические сборные в Лиге Европы в минувшем сезоне в «Карабахе».

Андрей Лунев.
Фото Global Look Press

«Динамо», по моим данным, изначально нацеливалось на опытного голкипера, в котором можно быть уверенным. Точно не формат Худякова или даже Агкацева. Бело-голубые почувствовали вкус борьбы за чемпионство в минувшем сезоне, им некогда рисковать или наигрывать состав на будущее — результат нужен уже сейчас.

Главным конкурентом Лунева должен стать Лещук, который сообщениями в соцсетях показывает, что его не сломал матч со «Спартаком». А вот Шунин, не исключено, станет жертвой приглашения Лунева. Контракт у Антона закончился, и пока нет новостей о продлении. Нужно ли «Динамо» сразу три (а с Кудравцом все четыре) сильных вратаря? Ответ мы скоро узнаем.

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Но даже если Шунин останется, то в условиях возросшей конкуренции ему будет трудновато побить рекорд Александра Новикова (395) по числу матчей за клуб. У Антона сейчас 366 игр и второе место. Что, впрочем, тоже выдающийся показатель. Шунин в любом случае займет видное место в динамовской истории.

Андрей Лунев
Антон Шунин
Игорь Лещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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15
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