«Динамо» решает вратарский вопрос с помощью Лунева. Шунин не побьет рекорд клуба?
Прошлой осенью казалось, что в динамовской иерархии все предельно ясно. Антон Шунин — легенда клуба, обошедшая по числу матчей Льва Яшина — постепенно уступал место своему многолетнему дублеру — Игорю Лещуку. Ветеран выходил в матчах Кубка, более молодой партнер — в чемпионате. Причем настолько уверенно, что помог команде совершить крутой рывок в тройку лидеров, занимая первые места по многим статистическим показателям в РПЛ.
Игорь ошибся только во встрече с ЦСКА после дальнего выстрела Файзуллаева, но бело-голубые тот матч выиграли, а вратарь уверенно сыграл в следующей встрече, доказав, что держит удар. Так что зимнее продление соглашения с 27-летним на тот момент Лещуком выглядело логичным. Нормальная динамовская история: один воспитанник клубной академии, долго ждавший своего часа, в какой-то момент меняет другого. Зимой Шунину исполнилось 37 лет — солидный возраст. При этом третьим номером москвичи взяли молодого голкипера сборной Белоруссии — 20-летнего Андрея Кудравца.
Однако весной вся стройная система рухнула. Лещук ошибся с «Ростовом», отпасовав сопернику, который открыл счет. А потом была катастрофа. «Динамо» сверхуверенно вело в счете против принципиального соперника «Спартака», но в концовке Лещук дважды не удержал мяч после дальних ударов, и дубль Соболева принес победу красно-белым. Болельщики были в шоке.
На какое-то время в ворота вернулся Шунин, однако концовку сезона Личка все равно доверил Лещуку. Ошибки забыты?
Судя по всему, нет. Бело-голубые близки к подписанию соглашения с Андреем Луневым. По данным «СЭ», его в понедельник ждет медосмотр. Срок соглашения — 2+1. Зарплата — 0,9 миллиона евро, которая с бонусами может вырасти еще на 200 тысяч.
Очевидно, что Лунева берут первым номером. Об этом говорит и статус голкипера, и его приличный оклад. Андрей имеет серьезную репутацию в России. Четыре года, более сотни матчей и три золотые медали в составе «Зенита». Семь встреч за сборную России. Игры за «Байер». Успехи и попадания в символические сборные в Лиге Европы в минувшем сезоне в «Карабахе».
«Динамо», по моим данным, изначально нацеливалось на опытного голкипера, в котором можно быть уверенным. Точно не формат Худякова или даже Агкацева. Бело-голубые почувствовали вкус борьбы за чемпионство в минувшем сезоне, им некогда рисковать или наигрывать состав на будущее — результат нужен уже сейчас.
Главным конкурентом Лунева должен стать Лещук, который сообщениями в соцсетях показывает, что его не сломал матч со «Спартаком». А вот Шунин, не исключено, станет жертвой приглашения Лунева. Контракт у Антона закончился, и пока нет новостей о продлении. Нужно ли «Динамо» сразу три (а с Кудравцом все четыре) сильных вратаря? Ответ мы скоро узнаем.
Но даже если Шунин останется, то в условиях возросшей конкуренции ему будет трудновато побить рекорд Александра Новикова (395) по числу матчей за клуб. У Антона сейчас 366 игр и второе место. Что, впрочем, тоже выдающийся показатель. Шунин в любом случае займет видное место в динамовской истории.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4