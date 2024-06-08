Вратарь сборной Казахстана Шацкий признался, что ему было бы приятно перейти в «Спартак»

Вратарь «Актобе» и сборной Казахстана Игорь Шацкий ответил на вопрос, согласился бы он продолжить карьеру в «Спартаке».

— «Спартак» ищет возрастного вратаря, с опытом игры на международном уровне. Если вас пригласят — пойдете?

— Не знаю, как ответить на этот вопрос. Скажу одно: если такое случится — будет приятно, — приводит слова Шацкого Metaratings.ru.

Шацкий выступает за «Актобе» с начала нынешнего года. Контракт 35-летнего голкипера с казахстанским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.