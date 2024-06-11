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В Казахстане считают Черчесова подходящим тренером для сборной

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Футбольный агент Рамил Адигезалов высказался о главном тренер сборной Казахстана Станиславе Черчесове.

«Насколько я знаю, он был в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана, но до конкретики дело так и не дошло. Мне кажется, для Казахстана эта кандидатура очень подходящая. Черчесов — хороший мотиватор, что очень важно для тренера сборной, имеет представление о вашем менталитете. Думаю, у него все получится. Правда, предыдущий тренер поднял планку, поэтому теперь от сборной Казахстана будут ждать побед чаще, чем раньше», — заявил Адигезалов Legalbet.kz

3 июня россиянина Черчесова назначили главным тренером сборной Казахстана после ухода Магомеда Адиева, возглавлявшего команду с апреля 2022 года.

Источник: Legalbet
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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