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21 мая, 23:48

Источник: Кержаков стал главным тренером «Кайрата»

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Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков стал новым главным тренером «Кайрата», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Прошлым местом работы специалиста был «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Под его руководством сербская команда провела 15 матчей, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

В качестве игрока Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». С испанской командой он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка страны. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (совместно с Дзюбой, у обоих по 30 голов).

Источник: https://t.me/karpinside/31464
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
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Источник: «Кайрат» ищет нового главного тренера в Европе

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