Черчесов пропустит матчи сборной Казахстана против Армении и Азербайджана

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не будет руководить командой в товарищеских матчах против Армении и Азербайджана, сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации футбола.

Сборная Казахстана сыграет с Арменией 7 июня, а 11 июня встретится с Азербайджаном.

Команду будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев. Черчесов вместе с тренерским штабом приступит к работе после этих матчей.

Сборная Казахстана объявила о назначении 60-летнего российского специалиста 3 июня. Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.