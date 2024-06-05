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Сегодня, 13:54

Черчесов пропустит матчи сборной Казахстана против Армении и Азербайджана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не будет руководить командой в товарищеских матчах против Армении и Азербайджана, сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации футбола.

Сборная Казахстана сыграет с Арменией 7 июня, а 11 июня встретится с Азербайджаном.

Команду будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев. Черчесов вместе с тренерским штабом приступит к работе после этих матчей.

Сборная Казахстана объявила о назначении 60-летнего российского специалиста 3 июня. Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

Источник: КФФ
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Армении по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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