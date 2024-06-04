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Гаджиев: «Возможно, Черчесов продвинет сборную Казахстана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил работу Магомеда Адиева на посту главного тренера сборной Казахстана. 3 июня экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавил казахстанскую команду.

«Я не считаю, что Адиев сработал не на уровне возможностей сборной Казахстана. Он добился максимально возможного результата от этой команды. Понятно, что у Саламовича больше опыта. Можно полагать, что и умений побольше. Это нормальная оценка, но сопоставлять тренеров не стоит — люди разные, а тренеры — в особенности. Оба тренера хорошие. И хотелось бы, чтобы они работали в России. Но, как сложилось, так сложилось. Станиславу Саламовичу — удачи. Квалификации и опыта ему хватает. Возможно, и продвинет сборную Казахстана. Хотя, сделать это будет крайне непросто, учитывая уровень исполнительского мастерства игроков», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

Источник: Vprognoze.ru
Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Гаджи Гаджиев
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