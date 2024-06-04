Булыкин считает, что Черчесов мог лучше проявить себя в клубе

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Что эта работа может ему дать? В первую очередь результат, потому что он — тренер-максималист, любит добиваться результата, а не просто работать ради работы. Я его считаю очень хорошим специалистом. На мой взгляд, он бы лучше проявил себя в каком-нибудь клубе, но раз он выбрал сборную Казахстана, значит, будет повышать уровень ее футболистов», — считает Булыкин Газете.ру.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года. Он также работал в сборной России, «Спартаке», «Амкаре», «Динамо» и других командах.