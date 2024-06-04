Балахнин: «Сборная Казахстана — не шаг назад для Черчесова»

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Время покажет, как Черчесов будет развиваться в сборной Казахастана, но это точно не шаг назад в его карьере. Основной вопрос в том, интересна ли ему эта работа. О том, что Станислав — квалифицированный и опытный тренер, знают все. И если у него есть силы, вдохновение и эмоциональный заряд, чтобы что-то отдавать и тянуть это всё на себе, то можно только пожелать ему удачи», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

60-летний Черчесов оставался без работы с июля 2023 года, когда был уволен из венгерского «Ференцвароша», который возглавлял с декабря 2021 года.