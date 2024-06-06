Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:59

Митрофанов: «РФС ведет переговоры о товарищеском матче со сборной Казахстана»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном проведении товарищеского матча со сборной Казахстана.

«Мы ведем переговоры. Но достаточно трудно договориться о проведении спаррингов с командами из Европы. У УЕФА в отличие от других конфедераций насыщенный календарь, включающий Лигу наций, где разыгрываются дополнительные путевки на чемпионаты мира и Европы. Окон для товарищеских матчей практически не остается», — приводит слова Митрофанова РИА «Еовости».

Сборная Казахстана объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера 3 июня. Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

7 июня сборная России проведет товарищеский матч с Белоруссией в Минске.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240606/rossiya-1950939376.html?in=l
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
1
0
Читайте также
Члены сборной Италии по горнолыжному спорту погибли в Альпах
Пелагея опубликовала видео плачущей дочери после публичного скандала с Телегиным
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарова поддержала готовность Венгрии провести товарищеский матч со сборной России: «Для всех открыта дверь»

Габулов считает, что матч России с Белоруссией может стать трудным из-за проблем с мотивацией

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости