Митрофанов: «РФС ведет переговоры о товарищеском матче со сборной Казахстана»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном проведении товарищеского матча со сборной Казахстана.

«Мы ведем переговоры. Но достаточно трудно договориться о проведении спаррингов с командами из Европы. У УЕФА в отличие от других конфедераций насыщенный календарь, включающий Лигу наций, где разыгрываются дополнительные путевки на чемпионаты мира и Европы. Окон для товарищеских матчей практически не остается», — приводит слова Митрофанова РИА «Еовости».

Сборная Казахстана объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера 3 июня. Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

7 июня сборная России проведет товарищеский матч с Белоруссией в Минске.