Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 00:45

Игнатьев: «Черчесова выбрали, чтобы он сумел придать разгон развитию футбола в Казахстане»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Профессиональный тренер, хорошо себя зарекомендовавший в российском, да и не только, футболе, а Казахстан — далеко не последняя команда. Обидно только, что наш футбол не обратил внимание на такого талантливого и профессионального тренера, который мог бы сделать подвижку в развитии нашего футбола. Осложнит ли ему задачу тот факт, что выборка футболистов будет меньше по сравнению с сборной России? Сложности есть везде, и у каждой сборной они свои. Поэтому его и выбрали, чтобы он сумел всколыхнуть этот пласт и придать разгон развитию футбола в Казахстане. Убежден в том, что Черчесов не взялся бы за это, если бы ему было не по силам и он сомневался», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года. Он также работал в сборной России, «Спартаке», «Амкаре», «Динамо» и других командах.

Источник: Metaratings.ru.
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Борис Игнатьев
0
Читайте также
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
«Зенит» перекупает лидера «Спартака», Джикии нашли клуб в Москве, в ЦСКА зреет кадровая революция. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 июня
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самедов: «Видимо, самое лучшее предложение Черчесову поступило из Казахстана»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости