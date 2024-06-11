Тренер «Сабаила» Диниев: «Сборная Казахстана уже не аутсайдер»

Главный тренер «Сабаила» Шахин Диниев поделился мнением об уровне сборной Казахстана.

«Казахстан во время Маги Адиева очень себя показал с хорошей стороны как сборная стабильная. Чего-то она не вышла в финальную часть чемпионата Европы — я очень болел за вас, честно говоря.

Жаль, что ушел Адиев — я не в курсе, почему, как… Но, в общем, за короткое время они сделали очень большое дело. Казахстан поднялся по уровню к средним европейским сборным, уже не аутсайдер», — цитирует тренера Legalbet.kz.

В стыковых матчах на Евро-2024 сборная Казахстана проиграла Греции со счетом 0:5.