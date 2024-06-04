Бояринцев считает, что работа Черчесова в Казахстане будет для него полезна

Бывший игрок сборной России, главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

«Я думаю, что Станислав Саламович — это достаточно опытный специалист, имеющий хороший послужной список. Сборная Казахстана достаточно амбициозна, поэтому здесь может получиться хороший тандем. В казахстанской сборной ставят определенные задачи, и Черчесов, наверное, очень хорошая, достойная кандидатура. Думаю, что тот опыт, который есть у Станислава Саламовича, будет очень полезен для команды. Считаю, что эта совместная работа будет полезна для обеих сторон», — приводит слова Бояринцева Legalbet.kz.

В понедельник, 3 июня, Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу, сменив на этом посту другого россиянина Магомеда Адиева. Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.