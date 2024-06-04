Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:13

Бояринцев считает, что работа Черчесова в Казахстане будет для него полезна

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок сборной России, главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

«Я думаю, что Станислав Саламович — это достаточно опытный специалист, имеющий хороший послужной список. Сборная Казахстана достаточно амбициозна, поэтому здесь может получиться хороший тандем. В казахстанской сборной ставят определенные задачи, и Черчесов, наверное, очень хорошая, достойная кандидатура. Думаю, что тот опыт, который есть у Станислава Саламовича, будет очень полезен для команды. Считаю, что эта совместная работа будет полезна для обеих сторон», — приводит слова Бояринцева Legalbet.kz.

В понедельник, 3 июня, Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу, сменив на этом посту другого россиянина Магомеда Адиева. Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Источник: Legalbet
Денис Бояринцев
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
0
Читайте также
Александр Головин назвал Аршавина русским Месси
Жена Шумахера продает имущество и активы семьи ради лечения мужа
Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли мощный удар по Украине
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
В храме Христа Спасителя в Москве прощаются с Чилингаровым
В МИДе рассказали о попытках Зеленского упросить лидеров СНГ приехать в Швейцарию
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин сравнил Черчесова с Моуриньо

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости