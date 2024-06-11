Сборная Казахстана уступила в товарищеском матче Азербайджану, ведя в два мяча

Сборная Казахстана проиграла в товарищеском матче Азербайджану — 2:3.

Казахстанская сборная вела со счетом 2:0 после голов Яна Вороговского (2-я минута) и Максима Самородова (28-я), но упустила победу, а затем и ничью.

За сборную Азербайджана отличились Махир Эмрели (42-я минута), Эмин Махмудов (пенальти, 51-я) и Турал Байрамов (73-я).

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов пропускал матч. Он приступит к работе позже.